REAL SOCIEDAD-CELTA (0-0)
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Sergio Gómez: “La ocasión de Take nos hubiera dado ventaja y confianza”

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Euskaraz irakurri: Jon Martin: “Golak ez dira sartu, baina kontentu defentsan egin dugun lanarekin”
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La Real Sociedad ha dejado el marcador a cero en Anoeta, en el partido ante el Celta. No han sido pocas las ocasiones que han tenido para marcar, algunas claras, entre ellas la de Kubo. Sergio Gómez sabe que les hubiera dado ventaja, aún así está contento con el trabajo del equipo en estos cuatro partidos.

Empate sin goles entre la Real y el Celta (0-0)
Jon Martín Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

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