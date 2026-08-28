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Matarazzo, Europa Ligako zozketari buruz: “Oso pozik nago zozketaren emaitzarekin"

Iragarkia
Rino Matarazzo Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo, Realko entrenatzailea. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzailea Realari egokitutako aurkariez aritu da. Donostiarrek Juventus, Olympique Lyon, Crystal Palace, Bournemouth, Viktoria Plzen, Torreense, Union SG eta Lillestrom taldeekin neurtuko dituzte indarrak. 

 

Realak Juventus, Lyon eta Crystal Palace izango ditu aurkari Europan
UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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