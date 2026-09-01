La Real Sociedad busca ante el Chelsea una remontada que le dé el pase a la fase de liga de la Liga de Campeones

La Real Sociedad busca ante el Chelsea, este miércoles, una remontada que le dé el pase a la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027. En el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, el día 26 de agosto, en Londres, el equipo vasco cayó por 5-2; ahora, el encuentro de vuelta tendrá lugar este miércoles, desde las 19:00 horas, en Zubieta, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1.

El conjunto txuri-urdin tratará de conseguir su objetivo en el contexto de un inicio de temporada que no está resultando sencillo. La inesperada marcha del entrenador Arturo Ruiz, que dirigió a la Real en el choque de ida, se une a la derrota encajada por el equipo donostiarra en la primera jornada de la Liga F Moeve, ante el Logroño United, por 0-2.

Se espera, en este encuentro ante el equipo británico, la vuelta al once de la Real de Ainhoa Marín, autora de uno de los dos goles del encuentro en Inglaterra, y de Arola Aparicio. Quien gane, la Real Sociedad o el Chelsea, seguirá en la Liga de Campeones, en tanto que quien quede fuera de la competición pasará a la Copa Europa.