Liga de Campeones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real Sociedad busca ante el Chelsea una remontada que le dé el pase a la fase de liga de la Liga de Campeones

En el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, el equipo vasco cayó por 5-2; el encuentro de vuelta tendrá lugar este miércoles, desde las 19:00 horas, en Zubieta, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1.
Ainhoa Moraza (Reala)
Ainhoa Moraza, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Realak Chelsearen aurkako kanporaketa irauli nahi du, Txapeldunen Ligako liga fasera sailkatzeko
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad busca ante el Chelsea, este miércoles, una remontada que le dé el pase a la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027. En el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, el día 26 de agosto, en Londres, el equipo vasco cayó por 5-2; ahora, el encuentro de vuelta tendrá lugar este miércoles, desde las 19:00 horas, en Zubieta, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y por ETB1.

El conjunto txuri-urdin tratará de conseguir su objetivo en el contexto de un inicio de temporada que no está resultando sencillo. La inesperada marcha del entrenador Arturo Ruiz, que dirigió a la Real en el choque de ida, se une a la derrota encajada por el equipo donostiarra en la primera jornada de la Liga F Moeve, ante el Logroño United, por 0-2.

Se espera, en este encuentro ante el equipo británico, la vuelta al once de la Real de Ainhoa Marín, autora de uno de los dos goles del encuentro en Inglaterra, y de Arola Aparicio. Quien gane, la Real Sociedad o el Chelsea, seguirá en la Liga de Campeones, en tanto que quien quede fuera de la competición pasará a la Copa Europa. 

Mujeres deportistas UEFA Champions League Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X