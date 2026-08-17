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Realak badaki dagoeneko Txapeldunen Ligako atariko kanporaketaren itzuliko partida noiz jokatuko duen

Txuri-urdinek irailaren 2an, asteazkenean, 19:00etan, Zubietan jokatuko dute neurketa erabakigarria.
(Foto de ARCHIVO) Chelsea's Mayra Ramirez (35) celebrates her goal 1-0 with Guro Reiten during the UEFA Women's Champions League, Quarter-finals, 2nd leg football match between Chelsea FC and AFC Ajax on 27 March 2024 at Stamford Bridge in London, England - Photo Rhianna Chadwick / Every Second Media / DPPI Rhianna Chadwick / Every Second / AFP7 / Europa Press 27/3/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Chelseako bi jokalari, gol bat ospatzen. Artxiboko argazkia: Europa Press
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KIROLAK EITB

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Realak badaki dagoeneko UEFA Women’s Champions Leagueko atariko kanporaketako itzuliko partida noiz jokatuko duen. Txuri-urdinek irailaren 2an, asteazkenean, 19:00etan, Zubietan jokatuko dute neurketa erabakigarria.

Arratsalde berezia izango da Zubietan, Europako hitzordu handi bat hartzeko prestatuko baita. Zaleen babesa ezinbestekoa izango da taldea bultzatzeko eta sailkapena lortzeko bidean.

Talde irabazlea liga faserako sailkatuko da; galtzailea, ordea, Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketara pasako da.

Hala, 2025-2026ko Ingalaterrako Women’s Super Leagueko eta Espainiako Moeve F Ligako hirugarren sailkatuak arituko dira nor baino nor gehiago liga fase horretarako txartel bat jokoan. Chelseak zortzi aldiz irabazi du Ingalaterrako Liga, eta sei aldiz Kopa. 2021ean, Txapeldunen Ligako finala jokatu zuen, txapeldun irten zen Bartzelonaren aurka. 

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