Cita
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real ya sabe cuándo jugará el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones

Las txuri-urdin recibirán al Chelsea el miércoles, 2 de septiembre, a las 19:00 horas, en Zubieta.

(Foto de ARCHIVO) Chelsea's Mayra Ramirez (35) celebrates her goal 1-0 with Guro Reiten during the UEFA Women's Champions League, Quarter-finals, 2nd leg football match between Chelsea FC and AFC Ajax on 27 March 2024 at Stamford Bridge in London, England - Photo Rhianna Chadwick / Every Second Media / DPPI Rhianna Chadwick / Every Second / AFP7 / Europa Press 27/3/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN

Dos jugadoras del Chelsea celebran un gol. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Reala vs Chelsea Txapeldunen Ligako atariko kanporaketaren itzuliko partidaren data eta ordutegia
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ya conoce la fecha en la que jugará el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la UEFA Women 's Champions League. Las txuri-urdin recibirán al Chelsea el miércoles, 2 de septiembre, a las 19:00 horas, en Zubieta.

Será una tarde especial en Zubieta, que se preparará para acoger una gran cita europea. El apoyo de la afición será fundamental en el camino para impulsar al equipo y lograr la clasificación.

El equipo ganador obtendrá un billete para la fase liga; el perdedor, por su parte, pasará a la segunda ronda de clasificación de la Copa Europa.

Así las cosas, se van a jugar un puesto en esa fase liga los dos equipos que consiguieron, en la temporada 2025-2026, el tercer puesto en la Women’s Super League, de Inglaterra, y en la Liga F Moeve, de España. El Chelsea ha ganado en ocho ocasiones la Liga inglesa y seis veces la Copa. En 2021, jugó la final de la Liga de Campeones, ante el FC Barcelona, que fue campeón. 

Fútbol Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X