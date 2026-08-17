La Real Sociedad ya conoce la fecha en la que jugará el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la UEFA Women 's Champions League. Las txuri-urdin recibirán al Chelsea el miércoles, 2 de septiembre, a las 19:00 horas, en Zubieta.

Será una tarde especial en Zubieta, que se preparará para acoger una gran cita europea. El apoyo de la afición será fundamental en el camino para impulsar al equipo y lograr la clasificación.

El equipo ganador obtendrá un billete para la fase liga; el perdedor, por su parte, pasará a la segunda ronda de clasificación de la Copa Europa.

Así las cosas, se van a jugar un puesto en esa fase liga los dos equipos que consiguieron, en la temporada 2025-2026, el tercer puesto en la Women’s Super League, de Inglaterra, y en la Liga F Moeve, de España. El Chelsea ha ganado en ocho ocasiones la Liga inglesa y seis veces la Copa. En 2021, jugó la final de la Liga de Campeones, ante el FC Barcelona, que fue campeón.