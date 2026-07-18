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Realak berdindu egin du denboraldiaurreko lehen partidan Racingen aurka (1-1)

Iragarkia
Orri Oskarsson celebra su gol
18:00 - 20:00

Realak berdindu egin du aurre denboraldiko lehen partidan Racingen aurka (1-1)

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak bana egin du Zubietan Racingen aurka jokatu duen denboraldiaurreko lehen partidan. Rino Matarazzok bi hamaikako probatu ahal izan ditu, bana zati bakoitzean. Oskarssonek gola sartu du donostiarrentzat 19. minutuan, eta Gabriel Gimenezek kantabriarrentzat 82.ean.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

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