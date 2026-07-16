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Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

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Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
Ander Barrenetxea prentsaurrekoan.
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KIROLAK EITB

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Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

Ander Barrenetxea Futbola Real Sociedad Espainiako Superkopa EA Sports Liga Errege Kopa

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