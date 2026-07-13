Ava Seelenfreund fitxatu du Realak
Ava Seelenfreund amerikarra fitxatu du Realak, 2028-2029 denboraldia amaitu arte. SCU Torreensetik iritsi da aurrelaria talde txuri-urdinera. Seelenfreund Brown Universityn aritu ondoren sartu zen europako futbolean.
Jokalari kaliforniarra Portugalen nabarmendu zen “arriskua sortzeko eta presioan etengabe lan egiteko” duen gaitasunari esker. Klub txuri-urdinak aurrelariaren “abiadura, mugikortasuna eta espazioak erasotzeko erraztasuna” nabarmendu ditu. Ava gogotsu agertu da donostiako taldeko parte izateagatik eta bertan egotea “amets bat” dela adierazi du.
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