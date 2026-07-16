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Reala denboraldi berria hasi da prestatzen Zubietan

Iragarkia
Realeko nesken taldea Zubietan entrenatzen hasi da
18:00 - 20:00
Reala lanera bueltatu da Zubietan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Reala denboraldi berria hasi da prestatzen Zubietan. Azken egunetan osasun azterketak egin ondoren, Arturo Ruizek 26 jokalari izan ditu bere esanetara gaurko lehen entrenamenduan. Taldeak 6 fitxaketa iragarri ditu. Aurten Europan jokatzeko erronka izango dute aurrean.

Futbola Real Sociedad Moeve F Liga

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