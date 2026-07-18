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Empate de la Real en el primer partido de la pretemporada contra el Racing (1-1)

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Orri Oskarsson celebra su gol
18:00 - 20:00
Empate a uno entre la Real y el Racing en pretemporada.
Euskaraz irakurri: Realak berdindu egin du denboraldiaurreko lehen partidan Racingen aurka (1-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real ha cosechado un empate a uno en su primer partido de pretemporada, disputado en Zubieta contra el Racing. Rino Matarazzo ha podido probar dos 'onces', uno en cada parte. Oskarsson ha marcado en el 19' para los donostiarras, mientras que Gabriel Giménez para los cántabros en el 82'.

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