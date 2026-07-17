KONTRATU BERRITZEA

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Luken Beitiak 2030ra arte berritu du bere kontratua Realarekin

Elgoibargo atzelaria funtsezko zutabea izan da Sanserentzat azken denboraldi hauetan eta denboraldiaurrea lehen taldearekin egiten ari da, Rino Matarazzoren aginduetara.

Luken Beitiak 2030ra arte berritu du Realarekin
Luken Beitia y Jokin Aperribay renovando el contrato del jugador de Elgoibar. Foto: RS Zubieta.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

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Luken Beitiak 2030 denboraldia amaitu arte luzatu du Realarekin duen kontratua. Elgoibarko erdiko atzelaria infantiletan iritsi zen Realera, eta, azken denboraldietan Sanseren funtsezko zutabea izateaz gain, dagoeneko bost partida jokatu ditu lehen taldearekin.

Ildo horretan, denboraldiaurrea Pellegrino Matarazzo entrenatzailearen aginduetara egiten ari da lehen taldean, eta larunbat honetan jokatuko du Racing Santanderren aurkako lehen lagunartekoan ziurrenik, Zubietan.

Horrela, 22 urteko jokalariaren berritzearekin batera, Sansen aritu diren Alex Lebarbier, Alex Marchal, Unax Agote eta Ibai Agirrek ere berritu dute talde donostiarrarekin. Realak Kazunari Kita japoniarra ere erosi du, klubak Kyota Sanga talde japoniarrarekin zuen akordioa bete eta gero. Atzelaria utzita egon zen pasa den denboraldian eta Realak jokalaria erosteko aukera zuen.

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