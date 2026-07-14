Lesioa
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Pablo Marinek gihar lesioa du

Jokalari errioxarrak eskuineko iskiotibialetan du lesioa. Hala, denboraldiaurrean lesioren bat duen lehenengo futbolaria da, talde txuri-urdinean.

Pablo Marín (Real Sociedad) Pablo Marin (Reala)
Pablo Marín, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pablo Marinek Realeko jokalariak gihar lesioa du, zehazki eskuineko iskiotibialetan, klub txuri-urdinak asteartean iragarri duenez.

Pablo Marinen bilakaerak baldintzatuko du noiz itzuliko den berdegunera. Hala, denboraldiaurrean lesioren bat duen lehenengo futbolaria da, Realean.

Futbola EA Sports Liga Real Sociedad

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