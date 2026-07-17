AMPLIACIÓN DE CONTRATO
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Luken Beitia renueva con la Real hasta 2030

El de Elgoibar ha sido un pilar clave para el Sanse estas últimas temporadas y está haciendo la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de Rino Matarazzo.
Luken Beitiak 2030ra arte berritu du Realarekin
Luken Beitia y Jokin Aperribay renovando el contrato del jugador de Elgoibar. Foto: RS Zubieta.
Euskaraz irakurri: Luken Beitiak 2030ra arte berritu du bere kontratua Realarekin
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Luken Beitia ha prolongado este viernes el contrato que le une a la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2030. El central de Elgoibar llegó a la Real en edad infantil y, además de ser un pilar fundamental del Sanse en las últimas temporadas, ya suma cinco participaciones con el primer equipo.

En esta línea, es uno de los doce potrillos que está realizando la pretemporada a las órdenes del entrenador Pellegrino Matarazzo con la primera plantilla, que este sábado jugará su primer amistoso oficial ante el Racing de Santander en Zubieta.

La renovación de Beitia, de 22 años, se une así a las recientes ampliaciones de contratos de jugadores de la Real Sociedad B como Álex Lebarbier, Álex Marchal, Unax Agote e Ibai Agirre, y a la adquisición del central japonés Kazunari Kita, sobre el que la entidad donostiarra ejerció en junio la opción de compra que tenía respecto a su club de origen, el Kyota Sanga nipón, tras haber jugado la pasada temporada en el filial realista. 

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