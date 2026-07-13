FICHAJE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Real Sociedad apuesta por Ava Seelenfreund

La delantera californiana será jugadora del club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2028-2029

Ava Seelenfreund
Ava Seelenfreund. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Ava Seelenfreund fitxatu du Realak
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha fichado a la americana Ava Seelenfreund hasta la temporada 2028-2029. La delantera txuri-urdin ha llegado al equipo donostiarra procedente de la SCU Torreense. Seelenfreund se incorporó al fútbol europeo después de su paso por Brown University.

La jugadora californiana se hizo notar en Portugal gracias a su “capacidad para generar peligro y a su trabajo constante en la presión”. El club txuri-urdin ha destacado la "velocidad, movilidad y facilidad para atacar los espacios" de la delantera. Ava se ha mostrado entusiasmada por formar parte del equipo donostiarra y ha afirmado que formar parte de este es “un sueño”.

Mercado de Fichajes Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X