Real Sociedad apuesta por Ava Seelenfreund

La Real Sociedad ha fichado a la americana Ava Seelenfreund hasta la temporada 2028-2029. La delantera txuri-urdin ha llegado al equipo donostiarra procedente de la SCU Torreense. Seelenfreund se incorporó al fútbol europeo después de su paso por Brown University.

La jugadora californiana se hizo notar en Portugal gracias a su “capacidad para generar peligro y a su trabajo constante en la presión”. El club txuri-urdin ha destacado la "velocidad, movilidad y facilidad para atacar los espacios" de la delantera. Ava se ha mostrado entusiasmada por formar parte del equipo donostiarra y ha afirmado que formar parte de este es “un sueño”.