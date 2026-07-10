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Realak Sonya Keefe sinatu du 2027-2028 denboraldira arte

Aurrelari txiletarra Granadatik ailegatu da Zubietara, aurreko denboraldian 11 gol sartu zituen bertan. 

Sonya Keefe mediku azterketa
Sonya Keefe azterketa medikoan; Argazkia: Real Sociedad
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Sonya Keefe sinatu du 2027-2028 denboraldira arte, talde txuri urdinak, ostiral honetan, jakinarazi duen bezala. Aurrelari txiletarra Granadatik ailegatu da Zubietara, aurreko denboraldian 11 gol sartu zituen bertan.

Keefek mugikortasun handiko aurrelaria da, eta abiaduragatik, espazioak erasotzeko duen gaitasunagatik eta golerako duen senagatik nabarmentzen da. Bere gol sena, mugikortasuna eta anbizioak “beste baliabide erasokor bat” emango diote  taldeari, Realak bere web orrialdean adierazi duen arabera.

Kontratua sinatu eta azterketa medikoa gainditu ondoren, "amets bat" dela Realeko kide izatea eta denboraldi berriari "ilusio handiz" ekingo diola adierazi du aurrelari txiletarrak.

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