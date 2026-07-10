Fichaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real Sociedad ficha a Sonya Keefe hasta la temporada 2027-2028

La delantera chilena llega a Zubieta procedente del Granada, donde la pasada campaña firmó 11 goles.
Sonya Keefe mediku azterketa
Sonya Keefe en el reconocimiento médico; Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak Sonya Keefe fitxatu du 2027-2028 denboraldira arte
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ficha a Sonya Keefe hasta la temporada 2027-2028, tal y como ha informado el club txuri-urdin, este viernes, en su página web. La delantera chilena llega a Zubieta procedente del Granada, donde la pasada campaña firmó 11 goles.

Keefe destaca por su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para ver portería. Su olfato goleador, movilidad y ambición aportan “un nuevo perfil ofensivo” según ha declarado el club donostiarra en su página web.

Tras firmar el contrato y superar el reconocimiento médico, la delantera chilena ha afirmado que, “Es un sueño” formar parte de este club y que afronta la nueva temporada con “mucha ilusión”.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X