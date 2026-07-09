La Real jugará un amistoso contra el OL Lyonnes

La Real Sociedad jugará un amistoso contra el OL Lyonnes para completar el calendario de la pretemporada. El partido se jugará el 8 de agosto, a las 11:00 horas, en las instalaciones deportivas del Groupama OL Training Center, y en frente estará el equipo que ha ganado la Liga de Campeones en ocho ocasiones y la Liga francesa en 19.

Desde el club aseguran que "será una exigente prueba para el equipo de Arturo Ruiz, que medirá sus fuerzas ante uno de los rivales más potentes de Europa en un encuentro que supondrá una excelente oportunidad para seguir creciendo de cara al inicio de la temporada oficial".