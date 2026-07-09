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La Real jugará un amistoso contra el OL Lyonnes

Será el 8 de agosto, a las 11:00 horas, en el Groupama OL Training Center, cuando se enfrente al ocho veces campeón de la Liga de Campeones.

(Foto de ARCHIVO) Cecilia Marcos Nabal of Real Sociedad in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Johan Cruyff Stadium on May 27, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 27/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Cecilia Marcos controlando el balón durante un partido de la Real. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Realak OL Lyonnesen aurka jokatuko du lagunartekoa
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad jugará un amistoso contra el OL Lyonnes para completar el calendario de la pretemporada. El partido se jugará el 8 de agosto, a las 11:00 horas, en las instalaciones deportivas del Groupama OL Training Center, y en frente estará el equipo que ha ganado la Liga de Campeones en ocho ocasiones y la Liga francesa en 19.

Desde el club aseguran que "será una exigente prueba para el equipo de Arturo Ruiz, que medirá sus fuerzas ante uno de los rivales más potentes de Europa en un encuentro que supondrá una excelente oportunidad para seguir creciendo de cara al inicio de la temporada oficial".

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