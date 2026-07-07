Rino Matarazzo renueva con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027-2028
El entrenador de la Real Sociedad Rino Matarazzo ha renovado el contrato que lo vincula con el equipo txuri-urdin hasta el final de la temporada 2027-2028, tal y como ha anunciado este martes el club vasco.
En este contexto, el entrenador estadounidense ha ampliado por una temporada más su contrato con la Real Sociedad. Matarazzo llegó a la Real en diciembre de 2025, en sustitución de Sergio Francisco, y, en apenas cuatro meses de trabajo, consiguió que el equipo vasco se proclamara campeón de la Copa del Rey, ante el Atlético Madrid, en Sevilla. En LaLiga EA Sports, la Real, bajo el mando de Matarazzo, recuperó rápidamente posiciones; dejó atrás los puestos bajos de la clasificación en los que se encontraba cuando fichó al técnico, se situó muy cerca de las posiciones europeas e, incluso, llegó a aspirar a disputar la próxima Liga de Campeones.
En declaraciones recogidas por la página web de la Real Sociedad, Rino Matarazzo ha señalado que está “feliz con el trabajo hecho hasta ahora, y, sobre todo, con muchas ganas de lo que está por venir”. “Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa”, ha proseguido el técnico, “con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar”.
“No tengo problemas con las exigencias y que el listón esté alto. Para ser honesto, rendimos muy bien bajo condiciones de presión, estamos emocionados por las competiciones que tenemos este curso y nos exigiremos cada día para conseguir el máximo”, ha subrayado Matarazzo.
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