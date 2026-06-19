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Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”

Iragarkia
Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
Erik Bretos, Realeko futbol zuzendaria.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko futbol zuzendariak gaurkotasun osoa errepasatu du lehen taldearen inguruan, baita udako merkatuari begira dituen asmoak ere. Horrela, Remirok Realean jarraituko duela baieztatu du "bi atezain handi izan nahi ditudalako", Rino Matarazzorekin kontratua luzatzeko hitz egiten ari direla baieztatu du, eta Brais Mendez, Gorka Carrera eta Arsen Zakharyan bezalako jokalari propioen egoerak ere aztertu ditu. 

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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