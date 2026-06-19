Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”
Realeko futbol zuzendariak gaurkotasun osoa errepasatu du lehen taldearen inguruan, baita udako merkatuari begira dituen asmoak ere. Horrela, Remirok Realean jarraituko duela baieztatu du "bi atezain handi izan nahi ditudalako", Rino Matarazzorekin kontratua luzatzeko hitz egiten ari direla baieztatu du, eta Brais Mendez, Gorka Carrera eta Arsen Zakharyan bezalako jokalari propioen egoerak ere aztertu ditu.
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Realak Ainoa Campo fitxatu du, 2029ra arte
Espanyoletik ailegatu da 29 urteko erdilaria talde txuri-urdinera, eta kapitaina zen bertan. “Oso eskertuta nago proiektu anbiziotsu honetan parte hartzeko Realak nigan jarri duen konfiantzagatik”, adierazi du Campok.
Realak iragarri egin du Koparekin argazkiak doan ateratzeko aukera egongo dela, zale txuri-urdinak haserre agertu ondoren
Talde gipuzkoarrak azaldu duenez, bazkideak "entzun" ondoren, zaleek argazkia doan ateratzeko aukera izango dute, Anoetan egiten ari diren hobekuntza lanak amaitzen direnean. Lan horiek datorren denboraldia hasita dagoenean bukatuko dira.
Realearen zaleek argazkia egin ahalko dute Errege Koparekin, ekainaren 19tik, 3 edo 6 euro ordainduta
Klub txuri-urdinak GUazen KOPAREKIN erakusketa irekiko du Anoetan, eta bertan garaikurrarekin argazkia ateratzeko aukera izango da. Bisita egin nahi dutenek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte; bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroan eskuratuko dute, eta gainerako zaleek, 6 euroan.
Realak 2026-27 denboraldiaren amaierara arte luzatu du Unax Agoteren kontratua
Ezker hegaleko zizurkildarrak 1.700 minutu baino gehiago jokatu ditu Hypermotion Ligan eta Premier League International Cup txapelketan. Atzelaria 2015ean iritsi zen talde txuri-urdinera.
Sportingek Egoitz Arana fitxatu du
Aranak 11 partida jokatu ditu Bigarren Mailan amaitu berri den denboraldian Realaren bigarren taldearekin, eta aurreko denboraldian Lehen RFEF mailatik Hypermotion Ligara igotzen lagundu zion.
Realak Laura Camino fitxatu du
24 urteko jokalari kantabriarrak Eibarren jokatu du azken hiru denboraldietan.
Nahia Aparicio: “Gure jokatzeko modua erakutsi dugu denboraldi honetan”
Realaren hainbat jokalarik denboraldiaren balantzea egin dute gaur goizean Zubietan, datorren denboraldirako helburuez hitz egiteaz gain.
Realak Atletico mendean hartuta eman dio amaiera denboraldi bikainari (2-0)
Lucia Pardoren eta Cecilia Marcosen golek erabaki dute txapelketako azken jardunaldiko lehia. Emaitza horrekin, talde donostiarrak hiru puntu eskuratu ditu denboraldia bere zaleen aurrean oso sentsazio onekin agurtzeko.
Berdinketa batekin eman dio amaiera denboraldiari Sansek (1-1)
Cultural Leonesak hartu du aurrea markagailuan bigarren zatiaren hasieran, baina ezkerkada bikain batekin berdindu du Arkaitz Mariezkurrenak Ribeiroren gola.