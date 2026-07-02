La Real traspasa a Brais Méndez al Columbus Crew Soccer estadounidense
La Real y el Columbus Crew Soccer Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Brais Méndez al conjunto estadounidense. El acuerdo está supeditado a que el jugador supere el reconocimiento médico y obtenga el permiso de trabajo, ha informado este jueves el club txuri-urdin en un comunicado.
Brais Méndez se marcha de la Real Sociedad con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas.
El centrocampista gallego llegó a Donostia procedente del Celta de Vigo el verano de 2022 y ha completado "cuatro exitosas temporadas", en el club guipuzcoano, en la última de las cuales se proclamó campeón de la Copa del Rey, señala la Real.
El de Mos ha ofrecido un "rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club", remarca.
"Llegar y aportar, fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase sólo al alcance de los elegidos", concluye la Real que desea la mayor de las suertes al jugador en su nueva etapa profesional.
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