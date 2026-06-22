MUNDUKO TXAPELKETA

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Mikel Oyarzabal, 1950etik Munduko Txapelketa batean gutxienez bi gol sartzen dituen lehen euskal jokalaria

Realeko aurrelariak, multzo faseko bigarren jardunaldian, bi gol egin dizkio Saudi Arabari; hala, 1950ean, Suedian, Telmo Zarrak eta Silvestre Igoak hurrenez hurren lau eta bi gol sartu zituztenetik, Munduko Txapelketa berean gutxienez bi gol lortu dituen lehenengo euskal futbolaria da.

Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, Saudi Arabiari sartutako goletako baten ostean. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Oyarzabal 1950etik hona Munduko Txapelketa batean gutxienez bi gol sartzen dituen lehen euskal jokalaria da. Realeko aurrelariak, multzo faseko bigarren jardunaldian, igandean bi gol egin zizkion Saudi Arabari; hala, 1950ean, Suedian, Telmo Zarrak eta Silvestre Igoak hurrenez hurren lau eta bi gol sartu zituztenetik, Munduko Txapelketa berean gutxienez bi gol lortu dituen lehenengo euskal futbolaria da eibartarra.

Oyarzabalek, Munduko Txapelketa batean jokatu duen bigarren neurketan, igandeko Espainia-Saudi Arabia norgehiagokan, hogeita lau minutu behar izan zituen bi gol sartzeko, 2-0ekoa eta 4-0ekoa, hain zuzen ere; hori gutxi balitz, hamargarren minutuan, Espainiaren aurreneko golaren pasea eman zion Lamine Yamali. Aurrelari gipuzkoarrak, gainera, oso gutxigatik ez zuen hirugarren gola ere sartu, baina baloia, beste erremate batean, langara joan zitzaion.

Aurtengo ekainaren 21era arte, Xabi Alonso zen Munduko Txapelketa batean gol bat sartzea lortu zuen azken euskal jokalaria; tolosarrak 2014an egin zuen hori, Brasilen, Herbehereen aurka. Xabi Alonsok berak, 2006an, beste gol bat ere sartu zuen, eta 2002an, ordea, Gaizka Mendietak egin zuen gol bat. 1994an, Estatu Batuetan ere, Julio Salinasek eta Txiki Begiristainek gol bana sartu zuten, eta hori bera egin zuten, 1990ean, Italian, Julio Salinasek berak eta Alberto Gorrizek. 1986an, Mexikon, Julio Salinasek gol bat lortu zuen, eta Andoni Goikoetxeak beste bat; 1982an, Espainiako Munduko Txapelketan, Roberto Lopez Ufartek eta Jesus Mari Zamorak gol bana sartu zuten, eta 1978an, Argentinan, Danik Espainiak sartu zuen gol bakarra sinatu zuen.

Igandean sartutako biak zenbatuta, Oyarzabalek 27 daramatza sartuta Espainiako selekzioarekin. Talde horretako historian, golik gehien egin dituen euskal jokalaria da; besteak beste, Julio Salinasek 22 egitea erdietsi zuen, Telmo Zarrak 20, eta Isidro Langarak 17. 

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