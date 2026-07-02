ADIÓS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La azpeitiarra Mirari Uria no seguirá en la Real

El club txuri-urdin ha explicado que ambas partes han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta 2027.

Mirari-Uria-Reala

La delantera azpeitiarra Mirari Uria. Imagen: Real Sociedad

Euskaraz irakurri: Mirari Uria azpeitiarrak ez du Realean jarraituko
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad y Mirari Uria han acordado rescindir el contrato que les unía hasta la temporada 2026/27, según ha anunciado el club txuri-urdin en un comunicado, en el que explica que la decisión ha sido adoptada de mutuo acuerdo entre ambas partes.

La delantera azpeitiarra, formada en Zubieta, se convirtió en jugadora del primer equipo tras quemar todas las etapas de preparación, y ha competido como txuri-urdin en Liga F, Copa de la Reina y UEFA Women 's Champions League, "siempre defendiendo nuestros colores con compromiso, trabajo y profesionalidad", ha destacado la Real.

El club le ha agradecido "su dedicación a lo largo de todos estos años" y le ha deseado "la mejor de las suertes" en su futuro personal y profesional.

 

Fútbol Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

Te puede interesar

Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Erik Bretos: “La intención es que Remiro esté aquí la próxima temporada”

El director de fútbol de la Real Sociedad ha repasado toda la actualidad a cerca de la plantilla del primer equipo y también de sus intenciones de cara al mercado de verano. Así, el donostiara ha confirmado la continuidad del guardameta porque "quiero tener dos grandes porteros", también ha confirmado que están hablando con Rino Matarazzo para ampliar su contrato, y también ha analizado las situaciones de nombres propios como Brais Méndez, Gorka Carrera y Arsen Zakharyan.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X