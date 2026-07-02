La azpeitiarra Mirari Uria no seguirá en la Real
El club txuri-urdin ha explicado que ambas partes han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta 2027.
La Real Sociedad y Mirari Uria han acordado rescindir el contrato que les unía hasta la temporada 2026/27, según ha anunciado el club txuri-urdin en un comunicado, en el que explica que la decisión ha sido adoptada de mutuo acuerdo entre ambas partes.
La delantera azpeitiarra, formada en Zubieta, se convirtió en jugadora del primer equipo tras quemar todas las etapas de preparación, y ha competido como txuri-urdin en Liga F, Copa de la Reina y UEFA Women 's Champions League, "siempre defendiendo nuestros colores con compromiso, trabajo y profesionalidad", ha destacado la Real.
El club le ha agradecido "su dedicación a lo largo de todos estos años" y le ha deseado "la mejor de las suertes" en su futuro personal y profesional.
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