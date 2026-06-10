La Real Sociedad ha anunciado, tras "un proceso de escucha activa" con los socios, que permitirá a su afición sacarse una foto de manera gratuita con la Copa del Rey cuando concluyan los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en el estadio de Anoeta y que terminarán ya iniciada la temporada.

El club txuri-urdin informó hace unos días de la inauguración el 19 de junio de la exposición 'GUazen KOPAREKIN', cuya visita costará 3 euros a los socios y 6 euros al resto e incluye la posibilidad de hacerse una foto con la última Copa del Rey ganada el 18 de abril en Sevilla.

El anuncio enfadó a la masa social por tener que pagar por tomarse esa imagen y ahora el club ha resuelto la controversia con un comunicado en el que asegura que, "una vez que culminen los trabajos de mejora que se están acometiendo en Anoeta", la afición podrá fotografiarse con la Copa de forma gratuita.

En esta nota, la Real Sociedad aclara que 'GUazen KOPAREKIN' es una muestra que recorre los grandes hitos deportivos de la historia de la entidad, "con especial hincapié en el título más reciente conquistado en La Cartuja", aunque también se exhibirán las Copas conquistadas anteriormente junto con los históricos títulos de Liga y la Supercopa.

Se ofrecerá "una visión global de algunos de los mayores éxitos" de la historia realista y, "junto a todo este legado", la Copa con la que el primer equipo se alzó el 18 de abril "ocupará también un lugar destacado dentro de una propuesta más amplia", recalca el club.

Añade que los visitantes que deseen disfrutar con esta exposición concebida para "celebrar el legado deportivo" de la Real, tendrán además la oportunidad "de llevarse una fotografía de recuerdo junto al trofeo y podrán realizar sus propias fotografías".

Precisa que, "dado que la exposición no permite el acceso a determinadas zonas del recorrido habitual del estadio, como los vestuarios o el terreno de juego", el precio de la entrada "se ha ajustado para garantizar una tarifa acorde a la experiencia ofrecida".

No obstante, admite que, "fruto del proceso de escucha activa realizado con sus socias y socios", el club ha decidido que, cuando los trabajos de mejora en Anoeta y, "por tanto, la seguridad y la logística lo permitan", se habilitará un espacio para que la afición se pueda sacar una foto con la Copa lograda en Sevilla de manera gratuita, "si bien no será dentro de la exposición".