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Gorka Carrerak 2031 arte luzatu du kontratua Realarekin

Errenteriako aurrelaria, bigarren talde txuri-urdinaren golegile nagusia izan zen aurreko denboraldian. Gainera, lehenengo taldearekin lau partida jokatzea lortu zuen.

Gorka Carrera berrikuntza Realarekin
Gorka Carrera, Realarekin kontratua berritzen; Argazkia: Reala
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Carrerak 2031 arte luzatu du kontratua Realarekin, Donostiako taldeak, astearte honetan jakinarazi duenaren arabera. Errenteriako aurrelaria, bigarren talde txuri-urdinaren golegile nagusia izan zen aurreko denboraldian (15 gol). Gainera, lehenengo taldearekin lau partida jokatzea lortu zuen.

Horrela, Carrera kontratua berritu duen Sanseko seigarren jokalaria izan da, aurreko bostak, Luken Beitia, Alex Lebarbier, Alex Marchal, Unax Agote eta Ibai Agirre dira. Zerrenda honetara Kazunari Kita atzelari japoniarraren fitxaketa gehitu behar zaio, honek aurreko denboraldia Realeko bigarren taldean jokatu baitzuen.

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Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

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