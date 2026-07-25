REALA UTZIKO DU

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Carlos Fernandezek Oviedon jokatuko duela iragarri du Realak

Donostiara heldu eta hilabete gutxira belauneko lesio larri batek markatutako bost denboraldi eta erdi igaro ostean, aurrelari andaluziarra Asturiasko taldera joango da Realarekin 59 partida jokatu eta 5 gol sartu eta gero.

Carlos Fernandez, traspasado al Oviedo

Carlos Fernandezek Oviedon jokatuko du. Argazkia: Real Sociedad.

author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak iragarri du Carlos Fernandezek Oviedon jukatuko duela. Bost denboraldi eta erdi Donostian eman ostean, aurrelari andaluziarra Asturiasko taldera joan da, Realarekin 59 partida jokatu eta 5 gol sartu ostean. Donostiara heldu eta hilabete gutxira belauneko lesio larri batek markatu du jokalariaren ibilbidea Realean.

"Realak eskerrak eman nahi dizkio Carlosek klubean eman dituen bost denboraldi eta erdietan erakutsitako konpromisoagatik, dedikazioagatik eta profesionaltasunagatik. Donostiara iritsi eta hilabete gutxira pairatutako lesio larriak markatutako ibilbidean, guztira 59 partida jokatu eta 5 gol sartu ditu. Klub txuri-urdinak zorterik onena opa dio Carlosi bere etorkizun pertsonal eta profesionalean", adierazi dute Realetik.

Sevillako harrobiko jokalaria oso gazterik nabarmendu zen aurrelari trebe gisa A Coruñako Deportivon eta Granadan utzita jokatu zuenean. Talde txuri-urdinean izan duen ibilbidea etengabe izan dituen arazo fisikoek markatu dute. Azken bi denboraldiak Cadizen eta Mirandesen eman ditu utzita, eta bere talentua erakutsi du bietan. Carlos Fernandez 2019-2020 denboraldian Errege Kopa irabazi zuen taldeko kidea izan zen. Finala 2021ean jokatu behar izan zuten, pandemiaren ondorioz.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X