La afición de la Real Sociedad podrá fotografiarse con la Copa del Rey desde el 19 de junio, por 3 o 6 euros
La afición de la Real Sociedad podrá fotografiarse con la Copa del Rey, ganada por el equipo donostiarra el pasado 18 de abril, desde el 19 de junio, viernes, en el contexto de la visita a una exposición sobre este título que va a abrir el club txuri-urdin; en concreto, se trata de la exposición “GUazen KOPAREKIN”, que incluye la posibilidad de fotografiarse con el trofeo. Las personas interesadas en visitarla deberán reservar sus entradas; socias y socios, accionistas y RS Fans tendrán que pagar 3 euros, y el resto de aficionadas y aficionados, 6.
La muestra estará situada, como ha quedado dicho, en Anoeta, y se accederá a ella por Keler Espazioa, junto a la puerta 8. En la exposición, detalla la Real, podrán verse “elementos y documentos exclusivos de la final”, y quedarán al descubierto, se asegura, “historias” desconocidas para la afición, además de “relatos visuales sobre nuestra trayectoria copera”. “Y, por supuesto, te fotografiarás con el mayor de los tesoros: nuestra querida Copa”, destaca el club.
Así las cosas, las y los visitantes de la exposición tendrán que reservar sus entradas, en la web de la Real Sociedad. Socias y socios, accionistas y RS Fans conseguirán sus billetes a cambio de 3 euros (en caso de acudir en grupos de al menos cuatro el precio será de 2,5 euros por persona), en tanto que las y los aficionados en general abonarán 6 euros para disfrutar de la muestra.
Los turnos para acudir a “GUazen KOPAREKIN”, de 30 minutos como máximo cada uno, serán seis por la mañana, de 10:30 a 13:30 horas, y nueve por la tarde, de 15:00 a 19:30 horas. La exposición estará abierta hasta el próximo 31 de agosto.
Te puede interesar
La Real amplía el contrato de Unax Agote hasta el final de la temporada 2026-27
El lateral izquierdo de Zizurkil ha disputado más de 1700 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Premier League International Cup. Llegó al club txuri-urdin en 2015.
El Sporting anuncia el fichaje de Egoitz Arana
Arana disputó 11 partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real Sociedad, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.
La Real Sociedad ficha a Laura Camino
La jugadora cántabra de 24 años ha jugado en el Eibar durante las últimas tres temporadas.
Nerea Eizagirre: “Europa es el regalo de este temporadón”
Varias jugadoras de la Real Sociedad han hecho balance de la temporada esta mañana en Zubieta, además de hablar de los propósitoa para la que viene.
La Real Sociedad cierra una gran temporada con una victoria ante el Atlético de Madrid (2-0)
Los goles de Lucía Pardo y Cecilia Marcos han decidido el duelo de la última jornada del campeonato. Con este resultado, el equipo donostiarra ha sumado tres puntos para despedir la temporada con muy buenas sensaciones ante su afición.
Empate del Sanse en el último partido de la temporada (1-1)
Un zurdazo de Mariezkurrena ha terminado colocando el 1-1 final en el marcador frente a la Cultural Leonesa, que se había adelantado mediante Ribeiro
La Real anuncia que Lucía Rodríguez, Andreia Jacinto, Emma Ramírez, Claire Lavogez y Lucía Pardo no continuarán la próxima temporada en el equipo
Tras obtener la clasificacion para disputar competiciones europeas, el conjunto txuri-urdin anuncia cinco bajas en su plantilla de cara al siguiente curso
Ibai Aguirre renueva con la Real hasta 2031
El jugador de 19 años de Mutriku, que esta temporada ha jugado en Segunda con el Sanse, ya ha debutado con el primer equipo
La Real complica al Barcelona, pero pierde en la despedida de Alexia Putellas (2-1)
Pina ha adelantado al conjunto catalán en el minuto 14 de la primera parte, Emma ha empatado en el 32, pero Aitana ha marcado el gol del 2-1 antes del descanso. Ha sido el último partido para la estrella culé Alexia Putellas en el estadio Johan Cruyff.