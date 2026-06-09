La afición de la Real Sociedad podrá fotografiarse con la Copa del Rey desde el 19 de junio, por 3 o 6 euros

La afición de la Real Sociedad podrá fotografiarse con la Copa del Rey, ganada por el equipo donostiarra el pasado 18 de abril, desde el 19 de junio, viernes, en el contexto de la visita a una exposición sobre este título que va a abrir el club txuri-urdin; en concreto, se trata de la exposición “GUazen KOPAREKIN”, que incluye la posibilidad de fotografiarse con el trofeo. Las personas interesadas en visitarla deberán reservar sus entradas; socias y socios, accionistas y RS Fans tendrán que pagar 3 euros, y el resto de aficionadas y aficionados, 6.

La muestra estará situada, como ha quedado dicho, en Anoeta, y se accederá a ella por Keler Espazioa, junto a la puerta 8. En la exposición, detalla la Real, podrán verse “elementos y documentos exclusivos de la final”, y quedarán al descubierto, se asegura, “historias” desconocidas para la afición, además de “relatos visuales sobre nuestra trayectoria copera”. “Y, por supuesto, te fotografiarás con el mayor de los tesoros: nuestra querida Copa”, destaca el club.

Así las cosas, las y los visitantes de la exposición tendrán que reservar sus entradas, en la web de la Real Sociedad. Socias y socios, accionistas y RS Fans conseguirán sus billetes a cambio de 3 euros (en caso de acudir en grupos de al menos cuatro el precio será de 2,5 euros por persona), en tanto que las y los aficionados en general abonarán 6 euros para disfrutar de la muestra.

Los turnos para acudir a “GUazen KOPAREKIN”, de 30 minutos como máximo cada uno, serán seis por la mañana, de 10:30 a 13:30 horas, y nueve por la tarde, de 15:00 a 19:30 horas. La exposición estará abierta hasta el próximo 31 de agosto.