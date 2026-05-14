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Gorka Carrera: “No están saliendo los resultados que queremos, pero el equipo va a seguir trabajando”

Gorka Carrera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Martin: “Bigarren zatian kostata ibili gara, ezin izan ditugu trantsizioak egin”
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KIROLAK EITB

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Gorka Carrera se ha mostrado conforme con el punto conseguido tras el empate a uno contra el Girona. El equipo txuri-urdin no ha conseguido el resultado que quería, por lo que seguirán trabajando “para terminar la temporada lo mejor posible”.

La Real Sociedad empata a uno ante el Girona en Montilivi
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