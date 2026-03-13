ERREGE KOPA
Zuzenean: Jokin Aperribayren prentsaurrekoa Kopako finaleko sarrerei buruz

A. A. L. | EITB

Azken eguneratzea

Realeko presidentea Anoetako prentsa aretoan agertuko da Kopako finaleko sarrerei buruzko azalpenak emateko, arratsaldeko 16:00etatik aurrera.
Futbola Real Sociedad Jokin Aperribay Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

