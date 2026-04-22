Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek penaltia huts egin du, txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka Anoetan, EA Sports Ligako 33. jardunaldian. Matarazzoren taldeak Kopako ospakizunengatiko ajea ordaindu du, finalean Atletico Madrilen aurka lortutako garaipen historikoaren ostean, eta Bordalasen taldea gailendu zaio, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker.
Lehen zatian, txuri-urdinek markagailuan aurrea hartzeko aukera izan dute penalti baten bidez, baina Braisek zutoinera bidali du baloia. Handik gutxira iritsi da norgehiagoka erabaki duen gola. Gorrotxategik buruarekin ukitu du baloia atzera, eta Remiro gainditu du.
Bigarren zatian, Reala berdinketa lortzen saiatu da, Aramburu, Barrenetxea eta Oskarssonen bitartez, baina Matarazzoren futbolariei zorroztasuna falta izan zaie Soriaren ate aurrean.
Neurketaren amaieran, epaileak txistua jo eta berehala, bi taldeetako jokalarien arteko ika-mika izan da. Gauzak baretu direnean Realeko jokalariek Kopako garaikurra atera dute berdegunera, zale txuri-urdinei berriro eskaintzeko.
Juan Iglesias, Getafeko futbolaria
Oyarzabalek ahoa estali du nire emaztearen aurkako hitzak esateko
Partida amaierako liskar horri dagokionez, Juan Iglesias Getafeko futbolariak esan du Oyarzabalek bere emaztearen aurkako hitzak esan dituela, eta horretarako ahoa estali duela. "Bere taldeko kapitainak eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurka egiteko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Ahoa eskuarekin estali du potrorik ez duelako", erantsi du.
"Berak badaki zer esan duen, baina niretzat gordeko dut", gaineratu du, kapitain eibartarrak esan dionaz.
Zure interesekoa izan daiteke
"Taldeko kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak, baina gero ez dut nahi eredu izatea. Eskua ahoan jarri du potrorik ez duelako", esan du Getafeko atzelariak.
