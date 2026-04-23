Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
Azpeitiarrek omenaldia egin diete Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari, Realeko atezainari eta prestatzaile fisikoari. Herriak bere esker ona agertu die biei eta “herria horrela ikustea oso hunkigarria” izan dela adierazi du atezainak.
Zure interesekoa izan daiteke
Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
EA Sports Ligako 33. jardunaldian, asteazkenean, Realak Getaferen aurka jokatu du, Anoetan; Getafeko futbolariek ohorezko pasilloa egin diete euskal taldeko jokalariei, eta txuri-urdinek zale guztiei eskaini diete Atletico Madrilen aurkako finalean irabazitako Errege Kopa.
Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Eskua ahoan jarri du koldar hutsa delako", esan du Getaferen atzelariak.
Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek huts egin du penaltian, eta ez du baliatu txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” kanta abestu du
Oskarssonek Llevame a Sevilla kanta abestu du Errege Kopako ospakizunean.
Realak Kopa altxatu du, “We Are the Champions” abestiarekin
Realak Errege Kopa altxatu du, We Are the Champions abestia entzun bitartean.
Realaren omenezko aurreskua
Realaren Errege Kopako ospakizunetan, bi dantzarik aurreskua egin dute taldearen aurrean.
Txuri-urdinen apoteosia, Donostian, Realaren laugarren Kopa dela eta
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak. Süne abeslaria, Oskarsson, Marrero, Elustondo eta Oyarzabal jokalariak eta Pellegrino Matarazzo entrenatzailea izan dira ospakizun ofizialaren protagonista nagusiak.