Realak garaipenari ihes egiten utzi dio erotzeko norgehiagokan Vallecasen (3-3)

Pelegrinno Matarazzoren taldea 1-3 irabazten ari zen 75. minutuan, baina Rayok partida berdintzea lortu du luzapenean. Neurketaren azken txanpan denetarik gertatu da, eta polemika piztu da epailearen erabakiengatik. 

Alemaok 99. minutuan sartu du Rayoren hirugarrena. Argazkia: EFE

Alemaok 99. minutuan sartu du Rayoren hirugarrena. Argazkia: EFE

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak hiruna bukatu du Rayo Vallecanoren aurka gaur Vallecasen jokatu duen partida, 75. minutuan 1-3 irabazten joan bada ere.

Norgehiagoka erotzekoa izan da, eta denetarik gertatu da, batez ere neurketaren azken txanpan. Iñigo Perezen taldeak binakoa egin du, baina epaileak baliorik gabe utzi du, jokaldi horren hasieran Ratiuk Pablo Marini penaltia egin diola adierazita.

Mikel Oyarzabalek ez du hutsik egin, eta 1-3koa jarri du markagailuan. Alabaina, Rayok ez du atzera egin. Alderantziz, ondo estutu du talde txuri-urdina, 99. minutuan berdinketa lortu duen arte. 

Realak erritmo handiarekin hasi du norgehiagoka, eta ezustean harrapatu du Iñigo Perezen taldea. Baloia azkar mugitu du alde batetik bestera, eta laupabost gol aukera sortu ditu.

Azken errematean asmatzea soilik falta izan zaio talde txuri-urdinari markagailuan aurretik jartzeko, eta hori 22. minutuan gertatu da, Mikel Oyarzabalek gol ederra sartuta.

Rayoren erantzuna minutu bat geroago iritsi da. Carlos Martinezek baloia sarera bidali du, Ratiuk area txikira pase bikaina egin eta gero. Alabaina, Guzman Mansilla epaileak baliorik gabe utzi du, jokaldia VAR-ean berrikusi ostean, Ratiuk baloia eskuarekin jo duela ebatzita.

Edonola ere, Madrilgo taldeak hobera egin du pixkanaka-pixkanaka, eta partidan indarrak parekatu egin dira. Realak, gainera, moteldu egin du hasierako erritmo bortitza, eta Rayok laster lortu du berdinketa. Camellok sartu du gola, area barruan jokaldia eginda.  

Lehen zatia ikusgarria izan da, eta bi taldeek dena bigarren zatian erabakitzeko utzi dute. 

0-1: Mikel Oyarzabalen gola

Carlos Martinezi baliogabetutako gola

1-1: Sergio Camelloren gola

1-2: Orri Oskarssonen gola

Rayori baliogabetutako gola eta Realaren aldeko penaltia

1-3: Mikel Oyarzabalen gola

2-3: Florian Lejeuneren gola

3-3: Alemaoren gola

Publizitatea
X
Publizitatea
X