Realak garaipenari ihes egiten utzi dio erotzeko norgehiagokan Vallecasen (3-3)
Pelegrinno Matarazzoren taldea 1-3 irabazten ari zen 75. minutuan, baina Rayok partida berdintzea lortu du luzapenean. Neurketaren azken txanpan denetarik gertatu da, eta polemika piztu da epailearen erabakiengatik.
Realak hiruna bukatu du Rayo Vallecanoren aurka gaur Vallecasen jokatu duen partida, 75. minutuan 1-3 irabazten joan bada ere.
Norgehiagoka erotzekoa izan da, eta denetarik gertatu da, batez ere neurketaren azken txanpan. Iñigo Perezen taldeak binakoa egin du, baina epaileak baliorik gabe utzi du, jokaldi horren hasieran Ratiuk Pablo Marini penaltia egin diola adierazita.
Mikel Oyarzabalek ez du hutsik egin, eta 1-3koa jarri du markagailuan. Alabaina, Rayok ez du atzera egin. Alderantziz, ondo estutu du talde txuri-urdina, 99. minutuan berdinketa lortu duen arte.
Realak erritmo handiarekin hasi du norgehiagoka, eta ezustean harrapatu du Iñigo Perezen taldea. Baloia azkar mugitu du alde batetik bestera, eta laupabost gol aukera sortu ditu.
Azken errematean asmatzea soilik falta izan zaio talde txuri-urdinari markagailuan aurretik jartzeko, eta hori 22. minutuan gertatu da, Mikel Oyarzabalek gol ederra sartuta.
Rayoren erantzuna minutu bat geroago iritsi da. Carlos Martinezek baloia sarera bidali du, Ratiuk area txikira pase bikaina egin eta gero. Alabaina, Guzman Mansilla epaileak baliorik gabe utzi du, jokaldia VAR-ean berrikusi ostean, Ratiuk baloia eskuarekin jo duela ebatzita.
Edonola ere, Madrilgo taldeak hobera egin du pixkanaka-pixkanaka, eta partidan indarrak parekatu egin dira. Realak, gainera, moteldu egin du hasierako erritmo bortitza, eta Rayok laster lortu du berdinketa. Camellok sartu du gola, area barruan jokaldia eginda.
Lehen zatia ikusgarria izan da, eta bi taldeek dena bigarren zatian erabakitzeko utzi dute.
Pablo Marin: “Amorru handia ematen du azken minutuetan puntuek ihes egiteak”
Pablo Marin Realeko jokalariaren adierazpenak, Rayo Vallecanoren aurka 3-3 berdindu ostean, EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)
Jon Ansotegiren taldearenak izan dira partidako gol aukerarik onenak, baina ez dute asmatu; eta Valladolidek, berriz, sarera bidali du Aranaren atera partida guztian egin duen erremate bakarra.
Matarazzo: “Sendo amaitu nahi dugu denboraldia"
Pelegrinno Matarazzok adierazi du "oso garrantzitsua" dela denboraldia "ahalik eta hobeto" bukatzea, "hurrengoa ondo hasteko". Horrela, bada, Reala larunbat honetan Rayo garaitzen saiatuko dela ziurtatu du.
Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
Azpeitiarrek omenaldia egin diete Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari, Realeko atezainari eta prestatzaile fisikoari. Herriak bere esker ona agertu die biei eta “herria horrela ikustea oso hunkigarria” izan dela adierazi du atezainak.
Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
EA Sports Ligako 33. jardunaldian, asteazkenean, Realak Getaferen aurka jokatu du, Anoetan; Getafeko futbolariek ohorezko pasilloa egin diete euskal taldeko jokalariei, eta txuri-urdinek zale guztiei eskaini diete Atletico Madrilen aurkako finalean irabazitako Errege Kopa.
Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Eskua ahoan jarri du koldar hutsa delako", esan du Getaferen atzelariak.
Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek huts egin du penaltian, eta ez du baliatu txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.