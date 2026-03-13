COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

En directo: Rueda de prensa de Jokin Aperribay sobre las entradas de la final de Copa

Jokin Aperribay
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
background countdown
Euskaraz irakurri: Jokin Aperribayren prentsaurrekoa Kopako finaleko sarrerei buruz
author image

A. A. L. | EITB

Última actualización

El presidente de la Real Sociedad comparecerá en la sala de prensa de Anoeta para dar explicaciones sobre las entradas de la final de Copa, a partir de las 16:00 de la tarde.
Fútbol Real Sociedad Jokin Aperribay Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X