Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Taldeko kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak, baina gero ez dut nahi eredu izatea. Eskua ahoan jarri du potrorik ez duelako", esan du Getafeko atzelariak.
Juan Iglesias Getafeko atzelariak Mikel Oyarzabal Realeko kapitainaren aurka egin du asteazken honetan, Anoetan jokatutako azken partidan (0-1), ustez bere emazteari egindako irainengatik , eta txuri-urdinak "eredu" izatea kritikatu du.
"Taldeko kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko. Balio horiek dituzte, baina gero ez dut nahi eredu izatea. Eskua ahoan jarri du potrorik ez duelako", adierazi du Daznen.
"Betikoa, Getaferen garaipen batek jendea haserretzen du, asko kostatzen zaie gu hor goian ikustea. Talde hau zoriontzeko eguna da, lan izugarria egin du, ez bakarrik gaur, denboraldi osoan. Zailtasun askorekin hasi ginen, eta gaur 44 punturekin jarri gara. Ikaragarria da talde honekin eta jende honekin lan egitea. Taldeari eta entrenatzaileari eskerrak eman nahi dizkiet, zorionak guztioi", gaineratu du.
Amaierako ika-miken inguruan, Jose Bordalas Getafeko entrenatzaileak talde madrildarrari txartelak errazegi ateratzea kritikatu du. "Ez gaituzte ondo tratatzen, ez dut hainbeste txartel ateratzea ulertzen, oso haserre noa", adierazi du prentsaurrekoan.
