Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek penaltia huts egin du, txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” kanta abestu du
Oskarssonek Llevame a Sevilla kanta abestu du Errege Kopako ospakizunean.
Realak Kopa altxatu du, “We Are the Champions” abestiarekin
Realak Errege Kopa altxatu du, We Are the Champions abestia entzun bitartean.
Realaren omenezko aurreskua
Realaren Errege Kopako ospakizunetan, bi dantzarik aurreskua egin dute taldearen aurrean.
Txuri-urdinen apoteosia, Donostian, Realaren laugarren Kopa dela eta
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak. Süne abeslaria, Oskarsson, Marrero, Elustondo eta Oyarzabal jokalariak eta Pellegrino Matarazzo entrenatzailea izan dira ospakizun ofizialaren protagonista nagusiak.
Sünek, jokalariek eta plaza osoak “Txoria txori" abestu dute, festa ahaztezinari amaiera emateko
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak.
Marrero, finaleko heroia: “Kristorena da plaza beteta ikustea, ez duzue parekorik"
Atezainak Realeko langile guztiei eskerrak eman dizkie, "bihotz-bihotzez, ezkutuan egiten duten lanagatik". Zalei txuri-urdinei goza dezatela eskatu die, "momentu txarretan aldamenean" egon ondoren.
Mikel Oyarzabalek Udaletxeko balkoitik erakutsi du Kopa, eta zale guztiekin hitz egin du: “Berriz ere esan ahal dugu Kopako txapeldunak garela!”
Realaren kapitaina izan da aurrena Udaletxeko balkoian, eta Alderdi Ederren zeuden milaka lagunei zuzendu zaie.