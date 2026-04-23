Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
EA Sports Ligako 33. jardunaldian, asteazkenean, Realak Getaferen aurka jokatu du, Anoetan; Getafeko futbolariek ohorezko pasilloa egin diete euskal taldeko jokalariei, eta txuri-urdinek zale guztiei eskaini diete Atletico Madrilen aurkako finalean irabazitako Errege Kopa.
Zure interesekoa izan daiteke
Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Eskua ahoan jarri du koldar hutsa delako", esan du Getaferen atzelariak.
Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek penaltia huts egin du, txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” kanta abestu du
Oskarssonek Llevame a Sevilla kanta abestu du Errege Kopako ospakizunean.
Realak Kopa altxatu du, “We Are the Champions” abestiarekin
Realak Errege Kopa altxatu du, We Are the Champions abestia entzun bitartean.
Realaren omenezko aurreskua
Realaren Errege Kopako ospakizunetan, bi dantzarik aurreskua egin dute taldearen aurrean.
Txuri-urdinen apoteosia, Donostian, Realaren laugarren Kopa dela eta
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak. Süne abeslaria, Oskarsson, Marrero, Elustondo eta Oyarzabal jokalariak eta Pellegrino Matarazzo entrenatzailea izan dira ospakizun ofizialaren protagonista nagusiak.
Sünek, jokalariek eta plaza osoak “Txoria txori" abestu dute, festa ahaztezinari amaiera emateko
Realak lortutako Koparen ospakizunek pozez bete dituzte Donostiako bazter guztiak.