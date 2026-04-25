HYPERMOTION LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)

Jon Ansotegiren taldearenak izan dira partidako gol aukerarik onenak, baina ez dute asmatu; eta Valladolidek, berriz, sarera bidali du Aranaren atera partida guztian egin duen erremate bakarra.
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sansek 1-0 galdu du Valladoliden aurka Jose Zorrilla estadioan jokatu duen Hypermotion Ligako partida. Jon Ansotegiren taldeak gehiago merezi izan du, baina ez ditu bere aukerak baliatu, eta, azkenean, porrot egin du. Valladoliden gola Lucas Sansevierok sartu du 88. minutuan.   

Lehen zatian, etxeko taldeak izan du baloiaren jabetza, Egoitz Aranaren ate inguruan arriskurik sortu ez badu ere. Sanse, berriz, kontraerasoan eta estrategiako jokaldietan saiatu da min egiten. Hala ere, gola sartzeko aukera garbirik sortu gabe joan dira atsedenaldira bi taldeak.

Bigarren zatian, Valladolid ahalegindu da Sanse estu hartzen. Alabaina, Donostiako taldea ez kikildu, eta harenak izan dira partidako gol aukerarik onenak.

Astiazaranek, Baldak eta Mikel Rodriguezek Sanse markagailuan aurretik jartzeko aukera bana izan dute. Ez dute asmatu, eta neurketaren azken txanpan Lucas Sansevierok 1 eta 0ekoa egin du, buruz.

Valladolidek erremate bakarra egin du atera partida guztian, baina baloia barrura joan da, eta Sansek askoz gehiago merezi izan badu ere, berriro galdu du (azken bost jardunaldietan lau porrot eta berdinketa bat pilatu ditu), eta dagoeneko jaitsiera postuetara begira jarri da. 

1-0: Lucas Sansevieroren gola

Futbola Real Sociedad Hypermotion Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X