Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)
Sansek 1-0 galdu du Valladoliden aurka Jose Zorrilla estadioan jokatu duen Hypermotion Ligako partida. Jon Ansotegiren taldeak gehiago merezi izan du, baina ez ditu bere aukerak baliatu, eta, azkenean, porrot egin du. Valladoliden gola Lucas Sansevierok sartu du 88. minutuan.
Lehen zatian, etxeko taldeak izan du baloiaren jabetza, Egoitz Aranaren ate inguruan arriskurik sortu ez badu ere. Sanse, berriz, kontraerasoan eta estrategiako jokaldietan saiatu da min egiten. Hala ere, gola sartzeko aukera garbirik sortu gabe joan dira atsedenaldira bi taldeak.
Bigarren zatian, Valladolid ahalegindu da Sanse estu hartzen. Alabaina, Donostiako taldea ez kikildu, eta harenak izan dira partidako gol aukerarik onenak.
Astiazaranek, Baldak eta Mikel Rodriguezek Sanse markagailuan aurretik jartzeko aukera bana izan dute. Ez dute asmatu, eta neurketaren azken txanpan Lucas Sansevierok 1 eta 0ekoa egin du, buruz.
Valladolidek erremate bakarra egin du atera partida guztian, baina baloia barrura joan da, eta Sansek askoz gehiago merezi izan badu ere, berriro galdu du (azken bost jardunaldietan lau porrot eta berdinketa bat pilatu ditu), eta dagoeneko jaitsiera postuetara begira jarri da.
Matarazzo: “Sendo amaitu nahi dugu denboraldia"
Pelegrinno Matarazzok adierazi du "oso garrantzitsua" dela denboraldia "ahalik eta hobeto" bukatzea, "hurrengoa ondo hasteko". Horrela, bada, Reala larunbat honetan Rayo garaitzen saiatuko dela ziurtatu du.
Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
Azpeitiarrek omenaldia egin diete Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari, Realeko atezainari eta prestatzaile fisikoari. Herriak bere esker ona agertu die biei eta “herria horrela ikustea oso hunkigarria” izan dela adierazi du atezainak.
Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
EA Sports Ligako 33. jardunaldian, asteazkenean, Realak Getaferen aurka jokatu du, Anoetan; Getafeko futbolariek ohorezko pasilloa egin diete euskal taldeko jokalariei, eta txuri-urdinek zale guztiei eskaini diete Atletico Madrilen aurkako finalean irabazitako Errege Kopa.
Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Eskua ahoan jarri du koldar hutsa delako", esan du Getaferen atzelariak.
Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek huts egin du penaltian, eta ez du baliatu txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” kanta abestu du
Oskarssonek Llevame a Sevilla kanta abestu du Errege Kopako ospakizunean.
Realak Kopa altxatu du, “We Are the Champions” abestiarekin
Realak Errege Kopa altxatu du, We Are the Champions abestia entzun bitartean.