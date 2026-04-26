Pablo Marin: “Amorru handia ematen du azken minutuetan puntuek ihes egiteak”
Pablo Marin Realeko jokalariaren adierazpenak, Rayo Vallecanoren aurka 3-3 berdindu ostean, EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Realak garaipenari ihes egiten utzi dio erotzeko norgehiagokan Vallecasen (3-3)
Pelegrinno Matarazzoren taldea 1-3 irabazten ari zen 75. minutuan, baina Rayok partida berdintzea lortu du luzapenean. Neurketaren azken txanpan denetarik gertatu da, eta polemika piztu da epailearen erabakiengatik.
Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)
Jon Ansotegiren taldearenak izan dira partidako gol aukerarik onenak, baina ez dute asmatu; eta Valladolidek, berriz, sarera bidali du Aranaren atera partida guztian egin duen erremate bakarra.
Matarazzo: “Sendo amaitu nahi dugu denboraldia"
Pelegrinno Matarazzok adierazi du "oso garrantzitsua" dela denboraldia "ahalik eta hobeto" bukatzea, "hurrengoa ondo hasteko". Horrela, bada, Reala larunbat honetan Rayo garaitzen saiatuko dela ziurtatu du.
Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
Azpeitiarrek omenaldia egin diete Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari, Realeko atezainari eta prestatzaile fisikoari. Herriak bere esker ona agertu die biei eta “herria horrela ikustea oso hunkigarria” izan dela adierazi du atezainak.
Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
EA Sports Ligako 33. jardunaldian, asteazkenean, Realak Getaferen aurka jokatu du, Anoetan; Getafeko futbolariek ohorezko pasilloa egin diete euskal taldeko jokalariei, eta txuri-urdinek zale guztiei eskaini diete Atletico Madrilen aurkako finalean irabazitako Errege Kopa.
Iglesiasek Oyarzabalen aurka egin du partida amaieran: “Ahoa eskuarekin estali du nire emaztearen kontrako hitzak esateko"
"Kapitainak, gero eredu izan nahi duenak, eskua ahoan jarri du nire emaztearen aurkako hitzak esateko. Horiek dira hemen dituzten balioak. Eskua ahoan jarri du koldar hutsa delako", esan du Getaferen atzelariak.
Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka, Errege Kopa irabazi eta ondorengo partida. Partidaren ostean Jon Gorrotxategirekin egon gara eta bere ustez lehen zatian bota dute partida, baina aurkarien jokatzeko erak ez du horri buelta ematen lagundu.
Realak Kopako ajea ordaindu eta Getaferen kontra galdu du Anoetan (0-1)
Talde madrildarra nagusitu da Anoetan, Gorrotxategik bere atean sartutako golari esker. Lehen zatian Brais Mendezek huts egin du penaltian, eta ez du baliatu txuri-urdinak markagailuan aurretik jartzeko aukera.
Elustondoren aurkezpen hunkigarria, Oyarzabalek egina
Mikel Oyarzabalek oso aurkezpen hunkigarria egin dio, Aritz Elustondori Errege Kopako tituluaren ospakizunean.