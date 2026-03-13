Koparako sarrerak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Aperribay: "Sarrerak izendunak dira, eta pertsona bakoitzak bere izena edo beste bat sartu ahal izango du"

Realeko presidenteak Errege Kopako finalerako sarreren zozketarako prozesua nola erabaki den azaldu du.
GRAFCAV979. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 13/03/2026.- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay (d), informa este viernes en San Sebastián sobre las entradas para el partido de la final de la Copa del Rey que disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Jokin Aperribay. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jokin Aperribay Realeko presidenteak Errege Kopako finalerako sarreren xehetasun guztien berri eman du, azkenean martxoaren 18an, 13:00etan, egingo den zozketan.

Agerraldia egin du ostiral honetan Anoetan, sarreren zozketan sortutako eztabaidaren ostean. Realak asteazkenean jakinarazi zuen saritutako bazkide bakoitzak edonori utz diezaiokeela sarrera, eta erabaki horrek haserrea eragin zuen Realeko zaleengan.

 Aperribayk azaldu duenez, klubak erabaki du Anoetan eserlekua duten bazkideek (32.654 bazkide) bakarrik izan dezaketela sarrera bat.

Eszenatoki horretan, antzinatasuna saritu ala ez planteatu zuten: "Klubean 25 urte edo gehiago daramatenekin geratzen gara", azaldu du.

Realak 21.838 sarrera ditu bazkideentzat. Zozketaren ondoren, erosketa-prozesua Espainiako Futbol Federazioaren plataforma ofizialean soilik egingo da apirilaren hasieran, eta Realak horren berri emango dio bazkide bakoitzari.

Zozketan sarituek La Cartujara doan pertsonaren datuak jarri ahal izango dituzte sarreran, bazkidea den edo ez kontuan hartu gabe. Prezioa 89 eta 282 euro artekoa izango da.

Hona hemen sarreren prezioak:

Gol Sur:

  • 451 sarrera --> 89 €
  • 3.980 sarrera --> 115 €
  • 7.100 sarrera --> 133-144 €
  • 5.937 sarrera --> 167-179 €

Tribuna:

  • 376 sarrera --> 179-215 €
  • 3.715 sarrera --> 136-248 €
  • 794 sarrera --> 259-282 €

Harmaila nagusia:

  • 112 sarrera --> 196 €
  • 2.696 sarrera --> 259 €
  • 519 sarrera --> 271-281 €
Real Sociedad Anoeta Jokin Aperribay Errege Kopa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X