Aperribay: "Las entradas son nominales, y cada persona podrá incluir su nombre u otro"
El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha informado de todos los detalles de las entradas para la final de la Copa del Rey, y ha señalado que "en ningún momento" se ha "perjudicado al socio en el sorteo", que se celebrará finalmente el miércoles 18 de marzo a las 13:00.
El máximo dirigente txuri-urdin ha comparecido este viernes en Anoeta tras la controversia generada con el sorteo de las entradas.. La Real comunicó de manera oficial el miércoles que cada socio agraciado puede ceder la entrada a cualquier persona, y esa decisión ha molestado a parte de la afición realista.
Aperribay ha explicado que el club ha decidido que solo los socios con asiento en Anoeta (32.654 socios) podían optar a una entrada.
En ese escenario, plantearon si premiar o no la antigüedad: "Nos quedamos con los que tienen 25 o más de antigüedad", ha explicado.
La Real tiene 21.838 entradas para sus socios. Después del sorteo, el proceso de compra será únicamente en la plataforma oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a principios de abril, y la Real informará de cómo realizar la compra a cada socio agraciado.
Los premiados en el sorteo podrán poner los datos de la persona que vaya a La Cartuja, independientemente de si sea socia o no, en la entrada, cuyo precio oscilará entre los 89 y los 282 euros.
Este es el rango de precios de las entradas:
Fondo Sur:
- 451 entradas --> 89 €
- 3.980 entradas --> 115 €
- 7.100 entradas --> 133-144 €
- 5.937 entradas --> 167-179 €
Tribuna:
- 376 entradas --> 179-215 €
- 3.715 entradas --> 136-248 €
- 794 entradas --> 259-282 €
Tribuna principal:
- 112 entradas --> 196 €
- 2.696 entradas --> 259 €
- 519 entradas --> 271-281 €
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