FINALA, APIRILAREN 18AN

Matarazzo, Kopako finalaz: "Aukera paregabea da"

Matarazzo
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak, asteazkenean, talde txuri-urdinaren informazioaz arduratzen diren kazetariekin gosaldu du; topaketan, Errege Kopako finala izan dute hizpide, batez ere. 

Futbola Pellegrino Matarazzo Errege Kopa Real Sociedad

