La final, el 18 de abril
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Matarazzo, sobre la final de la Copa: "Es una oportunidad única"

Matarazzo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Matarazzo, Kopako finalaz: "Aukera paregabea da"
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha compartido, este miércoles, un desayuno informativo con las y los periodistas que cubren de manera habitual la actualidad del equipo txuri-urdin; en el encuentro, la final de la Copa del Rey ha sido el principal tema de conversación.

Fútbol Pellegrino Matarazzo Copa del Rey Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X