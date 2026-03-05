Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak finalerako jasotzen dituen sarreren % 85 bazkideentzat izango dira

Gainera, talde txuri-urdinak azaldu du 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideek sarrera ziurtatuta izango dutela. Gainerako bazkideek zozketa batean izena eman beharko dute.

Orri-Oskarsson-Real-Sociedad

Orri Oskarsson, zaleekin finalerako sailkapena ospatzen, Anoetan. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Realak gaur jakinarazi duenez, Errege Kopako finalerako Espainiako Futbol Federazioaren eskutik (RFEF) jasotzen dituen sarrera guztien % 85 bazkideentzat izango dira, eta 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideek sarrera ziurtatuta izango dute.

Gainerakoek izena eman beharko dute zozketa batean parte hartzeko, klubak bere webgunean horretarako prestatutako formularioaren bidez, datorren astelehenean, martxoaren 9an, 16:00etatik martxoaren 13an, ostirala, 20:00etara.

Eskaeren kopuruak sarrerena gainditzen badu, zozketa bat egingo da. Zozketaren data, hala badagokio, Realak zenbat sarrera izango dituen eskuragarri jakiten duenean jakinaraziko da, eta bazkide bakoitzak sarrera bakarra eskatu ahal izango du.

25 urteko antzinatasuna duten bazkideak: izena eman eta Cartujan tokia aukeratu

Berrikuntza nagusia da 25 urte edo gehiagoko etengabeko antzinatasuna duten bazkide guztiek, hau da, 2002ko urtarrilaren 1a baino lehen Realeko bazkide gisa alta emanda daudenek (eta bazkide gisa dituzten eskubideak indarrean dituztenek), finalerako sarrera ziurtatuta izango dutela, zozketan parte hartu beharrik izan gabe.

Hala ere, bazkide horiek horretarako prestatutako formularioan izena eman beharko dute sarrera eskuragarri izateko. Ondoren, Cartuja futbol-zelaian tokia aukeratu ahal izango dute. Sarrerak ezin izango dira doan saldu edo laga, klubak iragarri duen bezala.

 

Reala, finalera Anoetan Athletic kanporatuta, Kopako derbi zirraragarrian (1-0)
Lau hamarkada, azken Atletico Madril - Reala Kopako finaletik
Futbola Real Sociedad Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X