La Real Sociedad ha comunicado este jueves que de la totalidad de entradas que reciba por parte de la RFEF para la final de Copa, el 85 % será para los socios, y, los que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más, tendrán asegurada la entrada.

El resto de los abonados deberá realizar la inscripción al sorteo a través del formulario que el club habilite a los efectos en su página web entre el próximo lunes, 9 de marzo, a las 16:00 horas, y el viernes, 13 de marzo, a las 20:00 horas.

En caso de que el número de solicitudes supere las entradas disponibles, se procederá a realizar un sorteo. La fecha del sorteo, en su caso, se comunicará en el momento en el que la Real sepa cuántas entradas tendrá disponibles, y cada socio podrá pedir una única entrada.

Socios con 25 años de antigüedad: inscripción y elección de localidad

La gran novedad es que todos aquellos socios que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más, es decir, que estén dados de alta como socios de la Real con anterioridad al 1 de enero año 2002 (y que no tengan suspendidos sus derechos como socios), tendrán asegurada su entrada para la final sin necesidad de concurrir al sorteo.

Estos socios que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más deberán inscribirse en el formulario habilitado a estos efectos para poder disponer de la entrada. Además, podrán elegir localidad en el estadio de La Cartuja. Las entradas no podrán ser objeto de venta ni de cesión gratuita, tal y como ha anunciado la entidad donostiarra.