Real Madril vs Reala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Matarazzo: "60 minutu jokatzeko prest egonez gero, Guedes hasierako hamaikakoan egon liteke"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak azken bi hilabeteetako bide onetik jarraitu nahi du bihar Bernabeun. Deialdiari erreparatuta Marrero zerrendara itzuli da, eta Guedesek ere Madrilera bidaiatuko du.

Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Real Madril EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X