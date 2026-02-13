Real Madrid vs Real Sociedad
Matarazzo: "Si está para jugar 60 minutos, Guedes podría estar en el once inicial"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "60 minutu jokatzeko prest egonez gero, Guedes hasierako hamaikakoan egon liteke"
EITB

Última actualización

El conjunto txuri-urdin se enfrentará mañana al Real Madrid, en el Santiago Bernabeu. Arsen Zakharyan ha entrenado con el grupo, pero no ha sido incluido en la convocatoria.  El que sí figura en la misma es Gonzalo Guedes, que terminó tocado en San Mamés. Marrero también está de vuelta y Karrikaburu, esta vez sí ha entrado en la lista. 

Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Real Madrid LaLiga EA Sports

