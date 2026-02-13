Matarazzo: "Si está para jugar 60 minutos, Guedes podría estar en el once inicial"
El conjunto txuri-urdin se enfrentará mañana al Real Madrid, en el Santiago Bernabeu. Arsen Zakharyan ha entrenado con el grupo, pero no ha sido incluido en la convocatoria. El que sí figura en la misma es Gonzalo Guedes, que terminó tocado en San Mamés. Marrero también está de vuelta y Karrikaburu, esta vez sí ha entrado en la lista.
Te puede interesar
Turrientes: "Una gran noche; hemos dado el primer paso, pero todavía queda el partido de vuelta"
El centrocampista txuri-urdin Beñat Turrientes ha jugado un gran partido en San Mamés, y, además, ha logrado el gol de su equipo, que permite al conjunto donostiarra ir por delante en la eliminatoria de Copa ante el Athletic.
Matarazzo: "Hemos hecho un partido muy completo, nos vamos contentos"
La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral.
Juanan Larrañaga: "Parece que la Real está mejor, pero el derbi suele cambiar un poco esa situación"
El azpeitiarra jugó dos finales de Copa con el equipo txuri-urdin, en 1987 y 1988, y se proclamó campeón de la de 1987, en Zaragoza, tras eliminar al Athletic en semifinales; ahora, ha contado a EITB sus impresiones sobre el derbi que pone en juego un billete para la final.
Theo Folgado renueva con la Real Sociedad hasta junio de 2028
El portero tiene ficha con el tercer equipo de la Real, pero suele formar parte de las convocatorias del primer equipo y del Sanse.
“No vamos con freno de mano a San Mamés, vamos con intensidad y emoción. Jugamos con el rendimiento máximo mañana”
Matarazzo ha comparecido en rueda de prensa en vísperas del derbi de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Según ha explicado, el equipo está "muy contento y con muchas ganas" ya que el duro trabajo realizado ha dado sus frutos. En cuanto al partido, será intenso, sí, pero también espera un estilo similar por parte del Athletic.
Aramburu: “Llevamos tiempo cerca de la final; vamos a ir a por todas”
Nos hemos reunido con Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real, y uno de los futbolistas que más destaco en derbi liguero contra el Athletic en San Mamés. Con las semifinales de Copa a la vuelta de la esquina, hemos hablado sobre el partido del miércoles, el equipo y, como no, la final.
La Real Sociedad se toma la revancha de la Copa (2-0)
La Real Sociedad ha ganado 2-0 al Levante Badalona, equipo que le dejó fuera de la Copa de la Reina, en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Zubieta, en el que Lagovez ha marcado el primer gol en la primera parte y Eizagirre el segundo en el descuento.
Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Elche (3-1) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).
La Real de Matarazzo sigue imparable (3-1)
El equipo txuri-urdin ha ganado 3-1 al Elche, con goles de Sucic, Oyarzabal y Oskarsson, y sigue sin caer desde que vino el nuevo entrenador.