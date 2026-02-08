F MOEVE LIGA
Realak Kopako errebantxa hartu du (2-0)

Eizagirre Real Sociedad
18:00 - 20:00
Eizagirre bere gola ospatzen. Argazkia: Reala
EITB

Azken eguneratzea

Realak 2-0 irabazi dio Levante Badalonari, Erreginaren Kopatik at utzi zuen taldeari, Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lagovezek lehen gola sartu du lehen zatian eta Eizagirrek bigarrena luzapenean.

Futbola Zubieta Real Sociedad Emakume kirolariak Golak Moeve F Liga

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

