La Real Sociedad se toma la revancha de la Copa (2-0)

Eizagirre Real Sociedad
18:00 - 20:00
Eizagirre celebrando su gol. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak Kopako errebantxa hartu du (2-0)
EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 2-0 al Levante Badalona, equipo que le dejó fuera de la Copa de la Reina, en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Zubieta, en el que Lagovez ha marcado el primer gol en la primera parte y Eizagirre el segundo en el descuento.

Fútbol Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas Goles Liga F Moeve

Matarazzo rueda de prensa cuartos Copa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

