Matarazzo: "Es muy especial tener un derbi contra el Athletic en semifinales"

Pellegrino Matarrazo, entrenador de la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el derbi que les enfrentará al Athletic en las semifinales de la Copa del Rey.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa“

El técnico del conjunto txuri-urdin ha aclarado: “Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana” y define el partido ante el Alavés como “nuestra primera final”. Además, Matarazzo espera a los mejores jugadores del conjunto babazorro, “han tenido dos días más para descansar, por tanto, no tienen que rotar”.

