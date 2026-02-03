Prentsaurrekoa
Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"

Erik Bretos, Realeko kirol-zuzendaria
Erik Bretos, Realaren kirol-zuzendaria

EITB

Erik Bretos Realaren kirol-zuzendariak prentsaurrekoa eman du astearte goizean Zubietan, neguko merkatuan egindako mugimenduak aztertzeko, eta denboraldiaren bigarren zatia nola ikusten duen azaltzeko.

