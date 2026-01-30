BERRITZEA
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua

Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.

Pablo Marinen berritzea
Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Pablo Marinek akordioa lortu dute bi aldeak lotzen zituen kontratua berritzeko 2028-29 denboraldia amaitu arte. Erdilariak, gainera, lehen taldearen dortsala izango du, hemendik aurrera, 15 zenbakiarekin jokatuz.

Pablo Marinek txuri-urdinen beheko mailetan hasi zuen ibilbidea, eta pixkanaka klubaren harrobian sendotuz joan da, bere jokoaren ikuspegia, lanerako gaitasuna eta erdiko lerroan duen oreka nabarmenduta. Garapen horren ondorioz, lehen talderako jauzia egin du.

